Ермак об ударе оккупантов по Святогорской лавре: Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО
Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов", - написал Ермак.
Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нам нужно больше оружия от западных партнеров.
Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся Всехсвятский скит.
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