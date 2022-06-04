Ермак об ударе оккупантов по Святогорской лавре: Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО

Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов", - написал Ермак.

Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нам нужно больше оружия от западных партнеров.