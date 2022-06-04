ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак об ударе оккупантов по Святогорской лавре: Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 18:43
Ермак об ударе оккупантов по Святогорской лавре: Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов", - написал Ермак.

Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нам нужно больше оружия от западных партнеров.

Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся Всехсвятский скит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Российская Федерация ЮНЕСКО
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине