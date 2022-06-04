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Єрмак про удар окупантів по Святогірській лаврі: Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО

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Субота 04 червня 2022 18:43
Єрмак про удар окупантів по Святогірській лаврі: Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, зокрема через те, що вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"На жаль, російська вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області. Був знищений Всесвятський скит - місце паломників та туристів", - написав Єрмак.

Він також додав, що росіян потрібно зупинити. Для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли Святогірську лавру, в результаті чого загорівся Всіхсвятський скит.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій Єрмак Російська Федерація ЮНЕСКО
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