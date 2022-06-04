Єрмак про удар окупантів по Святогірській лаврі: Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО
Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, зокрема через те, що вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
"На жаль, російська вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області. Був знищений Всесвятський скит - місце паломників та туристів", - написав Єрмак.
Він також додав, що росіян потрібно зупинити. Для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів.
Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли Святогірську лавру, в результаті чого загорівся Всіхсвятський скит.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.