Єрмак про удар окупантів по Святогірській лаврі: Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО

Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, зокрема через те, що вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"На жаль, російська вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області. Був знищений Всесвятський скит - місце паломників та туристів", - написав Єрмак.

Він також додав, що росіян потрібно зупинити. Для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів.