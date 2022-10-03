Єрмак у Туреччині організував зустріч захисників "Азовсталі" з членами їхніх родин

Єрмак наголосив на важливості організації реабілітації звільнених військових та адаптації їх до нормального життя.

Також за сприяння турецької сторони він організував зустріч захисників "Азовсталі" з членами їхніх сімей, які також прибули до Стамбула. Воїни змогли побачити та обійняти своїх рідних і близьких вперше за багато місяців.

Керівник ОП зауважив, що за час перебування військових у полоні їхнім родинам також довелося пережити надзвичайно складні випробування, і вони впоралися з цим гідно.

Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз'єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних.

"Сьогодні головне - забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів", - додав він.