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Єрмак у Туреччині організував зустріч захисників "Азовсталі" з членами їхніх родин

Фото: Андрій Єрмак у Туреччині організував зустріч захисників "Азовсталі" з членами їхніх родин (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Під час візиту до Турецької Республіки керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з п'ятьма українськими військовими - захисниками "Азовсталі", нещодавно звільненими з російського полону, та організував їхню зустріч із рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Єрмак наголосив на важливості організації реабілітації звільнених військових та адаптації їх до нормального життя.

Також за сприяння турецької сторони він організував зустріч захисників "Азовсталі" з членами їхніх сімей, які також прибули до Стамбула. Воїни змогли побачити та обійняти своїх рідних і близьких вперше за багато місяців.

Керівник ОП зауважив, що за час перебування військових у полоні їхнім родинам також довелося пережити надзвичайно складні випробування, і вони впоралися з цим гідно.

Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз'єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних.

"Сьогодні головне - забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів", - додав він.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

До речі, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, кого "засудили" до страти в так званій "ДНР".

Усі деталі про те, як відбувся цей обмін – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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АзовстальАндрій ЄрмакТурция