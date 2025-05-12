Єрмак: у США питань до України немає, питання тільки в позиції Росії

Перед переговорами між Україною та Росією повинно бути оголошене 30-денне перемир'я, яке чітко моніторитиметься. Якщо ж Москва відмовиться, тоді Захід повинен посилити на неї тиск.

За словами Єрмака, позиція України полягає у тому, щоб побудувати справедливий й довгостроковий мир, який забезпечуватиметься гарантіями безпеки. Через це, в якості першого кроку, перед будь-яким діалогом, повинно бути оголошене 30-денне перемир'я. Штати за участю європейців мають можливості для моніторингу.

"Ми вважаємо, що на всіх етапах має брати участь Європа, тому що Україна - це частина Європи, Україна - майбутній член Європейського Союзу. Після цього може початися узгодження формату переговорів", - пояснив голова ОП.

Під час діалогу Київ та Москва обговорюватимуть питання, які необхідні для завершення війни. Єрмак додав, що Україна має чітку позицію й не дозволятиме Росії розмовляти мовою ультиматумів. Основою ж для переговорів повинно бути міжнародне право й статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Якщо Росія згодна, значить, ми переходимо до наступного етапу, який теж зрозумілий і до якого готові наші партнери. Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Росію і санкціями, і іншими діями, абсолютно конкретно і чітко. Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили. Питань до України немає, і тому на сьогодні питання в позиції Росії", - відзначив Єрмак.