Єрмак спрогнозував що буде, якщо "спустити" Путіну ядерний шантаж

Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, інакше не обминути настання ядерних воєн з мільйонними жертвами. Кожен диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, і всі угоди про її нерозповсюдження стануть марними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, опубліковану в американському журналі The Atlantic.