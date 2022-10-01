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Ермак спрогнозировал, что будет, если "спустить" Путину ядерный шантаж

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Киев, Суббота 01 октября 2022 18:47
Ермак спрогнозировал, что будет, если "спустить" Путину ядерный шантаж Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, иначе не миновать наступление ядерных войн с миллионными жертвами. Каждый диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, и все соглашения о его нераспространении станут тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, опубликованную в американском журнале The Atlantic.

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая не имеющая его страна будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся тщетными. Дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами", - отметил он.

Поэтому, по мнению Ермака, сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решительность и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ядерными угрозами стремится испугать Запад, чтобы получить от Украины договоренности о прекращении огня, его он будет использовать для перевооружения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

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Ядерное оружие Андрей Ермак
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