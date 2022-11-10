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Єрмак: системність наших дій зможе "перемолоти" ресурси РФ на полі бою

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Системність дій Збройних сил України зможе перемолоти їх ресурси на полі бою, а також на економічному і міжнародному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Кожна перемога над Росією - наслідок стратегічних рішень. Наша задача - бути на декілька кроків попереду. Системність наших дій зможе перемолоти їх ресурси на полі бою, а також на економічному і міжнародному фронті. Працюємо", - повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області.

Вчора ЗСУ зайшли у населений пункт Калинівське Херсонської області.

На інших ділянках фронту поки без змін. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку, проте просування окупантів не зафіксовано.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

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