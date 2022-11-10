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ЗСУ просунулися у Миколаївській області: оновлена карта бойових дій

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 14:00
ЗСУ просунулися у Миколаївській області: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просунулися у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу війни DeepStateMAP.

За даними карти бойових дій, українські бійці просунулися і звільнили Снігурівку, яка є важливим логістичним пунктом.

Місто розташоване на сході Миколаївської області поблизу з Херсонською областю. Через Снігурівку проходить траса Т1505, яку використовували окупанти як логістичну артерію. Крім того, відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км.

ЗСУ просунулися у Миколаївській області: оновлена карта бойових дій

Зазначимо, вчора стало відомо, що ЗСУ зайшли у населений пункт Калинівське Херсонської області.

На інших ділянках фронту поки без змін. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку, проте просування окупантів не зафіксовано.

Також йдуть бої на сході Харківської області та на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

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Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
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