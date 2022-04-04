Ермак: санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну, - наш приоритет

"Мыслей об ослаблении санкций против РФ до освобождения всех украинских территорий ни у кого в мире не может даже быть. Украина никогда не будет разбирательства никаких компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета страны, для нас это недопустимо", - заявил Ермак.