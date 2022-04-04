Ермак: санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну, - наш приоритет

Разрушительные санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну - приоритет для украинского руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.
"Мыслей об ослаблении санкций против РФ до освобождения всех украинских территорий ни у кого в мире не может даже быть. Украина никогда не будет разбирательства никаких компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета страны, для нас это недопустимо", - заявил Ермак.
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