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Ермак: санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну, - наш приоритет

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Разрушительные санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну - приоритет для украинского руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"Мыслей об ослаблении санкций против РФ до освобождения всех украинских территорий ни у кого в мире не может даже быть. Украина никогда не будет разбирательства никаких компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета страны, для нас это недопустимо", - заявил Ермак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Андрей ЕрмакРоссийская Федерация