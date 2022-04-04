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Єрмак: руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну, - наш пріоритет

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну - пріоритет для українського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"Думок про послаблення санкцій проти РФ до звільнення всіх українських територій ні в кого у світі не може навіть бути. Україна ніколи не буде розгляди жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету країни, для нас це - неприпустимо", - заявив Єрмак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакРосійська Федерація