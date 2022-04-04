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Ермак: санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну, - наш приоритет

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 16:40
Ермак: санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну, - наш приоритет Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Разрушительные санкции против России, которые не дадут им возможности продолжать войну - приоритет для украинского руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"Мыслей об ослаблении санкций против РФ до освобождения всех украинских территорий ни у кого в мире не может даже быть. Украина никогда не будет разбирательства никаких компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета страны, для нас это недопустимо", - заявил Ермак.

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Андрей Ермак Российская Федерация
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