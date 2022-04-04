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Єрмак: руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну, - наш пріоритет

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Понеділок 04 квітня 2022 16:40
Єрмак: руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну, - наш пріоритет Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну - пріоритет для українського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"Думок про послаблення санкцій проти РФ до звільнення всіх українських територій ні в кого у світі не може навіть бути. Україна ніколи не буде розгляди жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету країни, для нас це - неприпустимо", - заявив Єрмак.

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Андрій Єрмак Російська Федерація
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