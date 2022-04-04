Єрмак: руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну, - наш пріоритет
Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Руйнівні санкції проти Росії, які не дадуть їм можливості продовжувати війну - пріоритет для українського керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
"Думок про послаблення санкцій проти РФ до звільнення всіх українських територій ні в кого у світі не може навіть бути. Україна ніколи не буде розгляди жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету країни, для нас це - неприпустимо", - заявив Єрмак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.