Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как выбирают кандидатов на принципиальные должности. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает".

Как он рассказал РБК-Украина, президент Украины с премьер-министром обсуждают кандидатуры на принципиальные должности.

"Это нормальная командная работа ответственных людей, которые хорошо понимают, что только так можно достичь эффективных результатов. Чаще всего или я, или первый помощник президента Сергей Шефир участвуем в этих совещаниях для оперативного предоставления главе государства нужной ему информации, фиксации поручений и обсуждения новых идей", - сообщил Ермак.

Вместе с тем, замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что всеми политическими назначениями занимается ОП и лично Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в четверг, 30 апреля. Однако, как известно РБК-Украина, его кандидатуру поддерживает только половина фракции "Слуга народа".