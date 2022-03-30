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Ермак рассказал о подготовке партнерами Украины нового пакета санкций против РФ

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об усилении странами-партнерами санкционного давления на Россию за ее военную агрессию против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Чиновник сообщил, что под прицелом этих новых ограничительных мер окажутся цепочки критического импорта, предусматривающего экспортный контроль. Санкции также направленны на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК.

Ермак убежден в необходимости выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против РФ.

"Санкции сегодня представляются нашими партнерами практически еженедельно. Они разные. Некоторые из них уже начали работать и очень чувствительны для России. А некоторые вроде бы звучат как санкции, но они совсем не работают. По некоторым россияне уже нашли пути, как их обходить. Механизм санкций сам по себе очень мощный, и наша цель - чтобы санкции работали эффективно", - сказал он в ходе онлайн-встречи с группой украинских и международных экспертов, которые анализируют реальное влияние применяемых против страны-агрессора санкций.

Также Ермак отметил, что об остановке или отмене санкций не может быть и речи, пока продолжается война и войска РФ находятся на территории Украины, а также пока Москва не выплатила репарации и компенсации за причиненный ущерб.

Замглавы ОПУ Ростислав Шурма обратил внимание, что вопрос экспорта российской нефти является важнейшим и самым чувствительным, и именно на нем нужно сосредоточиться больше всего. Также он подчеркнул, что следует признать РФ государством-спонсором терроризма, что "автоматически приведет к запретам для многих корпораций, не только по нефти и газу".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с РФ не окажут влияние на снятие санкций, и призвал их усиливать.

Также мы писали, что США готовит новый пакет санкций против логистических цепочек российской "оборонки".

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Андрей ЕрмакСанкции против России