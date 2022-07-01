Ермак рассказал, готовится ли встреча Зеленского и Путина

"Пока никаких переговоров о встрече президентов Украины и России не ведется, мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу вы знаете", - заявил Ермак.

В то же время руководитель Офиса президента добавил, что сегодня Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН.

"Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах относительно встречи в Турции или в другом месте - договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности", - добавил Ермак.