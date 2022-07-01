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Ермак рассказал, готовится ли встреча Зеленского и Путина

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Переговоры о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока не ведутся. Киев не получал никаких сигналов на этот счет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время брифинга с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Пока никаких переговоров о встрече президентов Украины и России не ведется, мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу вы знаете", - заявил Ермак.

В то же время руководитель Офиса президента добавил, что сегодня Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН.

"Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах относительно встречи в Турции или в другом месте - договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности", - добавил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, лидеры стран ЕС поддержали идею того, что только Украина может самостоятельно определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией.

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УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин