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Ермак о расширении "Нормандии": США готовы, но нужно согласие сторон

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США выразили готовность участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на владу".

"Все переговоры - они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы (и они подтвердили это) участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - сказал Ермак.

Напомним, в интервью РБК-Украина Ермак сказал, что Зеленский хочет говорить с США в нормандском формате о газопроводе "Северный поток-2".

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакНормандский формат