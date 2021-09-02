Ермак о расширении "Нормандии": США готовы, но нужно согласие сторон

"Все переговоры - они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы (и они подтвердили это) участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - сказал Ермак.