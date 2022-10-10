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Єрмак про ракетний обстріл України: ми не боїмося, ми стаємо лише злішими і точнішими

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Масований ракетний обстріл України у понеділок, 10 жовтня, не злякає українців. На кожен удар буде жорстка відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Росіяни - ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян", - написав Єрмак.

Він також зазначив, що Збройні сили України продовжать йти вперед й знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю.

"Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими", - наголосив голова ОП.

Як відомо, вранці 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

Все що відомо на цей момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Андрій Єрмакракетный ударРосійська Федерація