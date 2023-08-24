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Єрмак про ракети Taurus від Німеччини: діалог завершиться позитивно для України

Четвер 24 серпня 2023 18:02
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Єрмак про ракети Taurus від Німеччини: діалог завершиться позитивно для України Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розраховує отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. І діалог з німецьким урядом завершиться позитивно для Києва.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Я впевнений, що Німеччина позитивно вирішить і це питання (надання ракет Taurus - ред.). Я знаю, що дійсно сьогодні цей діалог відбувається, але я думаю, що він завершиться позитивно для України, і ми дійсно отримаємо від Німеччини те, що нам потрібно", - заявив він.

За словами Єрмака, Україна постійно веде перемовини зі своїми партнерами, і наша принципова позиція це літаки і далекобійна зброя.

"Вона нам потрібна для того, щоб звільняти нашу територію. Ми не плануємо її використовувати проти російської території - це є чіткою позицією, яку висловлює керівництво нашої країни", - зазначив керівник Офісу президента.

Він також додав, що не завжди ці переговори призводять до швидких рішень, оскільки кожного разу рішення партнерів щодо надання Україні якихось принципових позицій супроводжується внутрішньою процедурою і внутрішніми консультаціями.

Taurus для України

Низка німецьких чиновників уже протягом кількох місяців закликає до передання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

При цьому уряд Німеччини поки що не ухвалює жодних рішень щодо поставок.

За даними ЗМІ, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів територією Росії.

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