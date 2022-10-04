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Єрмак провів зустріч із головою Національної розвідувальної організації Туреччини

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головою турецької Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом. Він подякував йому за сприяння звільненню 215 військових та висловив надію на тісне співробітництво з Туреччиною надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Twitter

"Під час зустрічі з головою Національної розвідувальної організації (MİT) Хаканом Фіданом особисто подякував йому за сприяння звільненню 215 військових та забезпечення умов для захисників Азовсталі в Туреччині. Україна високо цінує надійне партнерство Туреччини та розраховує на тісне співробітництво надалі", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО.

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Андрій ЄрмакТурция