Єрмак провів зустріч із Блінкеном у Вашингтоні: деталі розмови

Держсекретар США Ентоні Блінкен та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Зазначається, що керівник ОПУ детально поінформував Блінкена про ситуацію на фронті. Він заявив, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою і допомагає стримувати російського агресора.

Єрмак також поінформував Блінкена про пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання нашій державі засобів протиповітряної оборони.

"З наближенням зими очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути "зернового коридору", - наголосив Єрмак.

Керівник ОПУ акцентував на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про гарантії безпеки на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, підписаної у Вільнюсі 12 липня поточного року.

Також відбувся широкий обмін думками з інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відновлення України. Крім того, сторони приділили увагу ситуації на Близькому Сході.

У зустрічі узяли участь заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд і заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європи Кріс Сміт.

Українську сторону представляли перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова, заступник міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден в жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.

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