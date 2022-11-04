Єрмак провів зустріч з групою глав місій держав-членів НАТО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із главами місій держав - членів НАТО при штаб-квартирі альянсу, які відвідали Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, відзначивши просування українських військ на півдні країни з метою деокупації українських земель.

"Ми щодня звільняємо ділянки нашої території. Дуже складною залишається ситуація на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, де сконцентрована значна кількість російських сил", - зазначив він.

Керівник ОП також акцентував на необхідності напрацювання потужної позиції країн - членів НАТО щодо низки важливих питань.

"Зокрема щодо цих повітряних атак ракетами та дронами, а також щодо спроб незаконної анексії Росією українських територій, які були нещодавно", - додав він.

Крім того, Єрмак нагадав, що наприкінці вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО, і багато країн уже підтримують можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Але для ухвалення такого рішення потрібен консенсус усіх країн - членів НАТО. Єрмак висловив сподівання на формування ширшої підтримки в межах Альянсу євроатлантичних перспектив України.