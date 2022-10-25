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Єрмак провів розмову з новопризначеним міністром підприємств та виробництва Італії

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Вівторок 25 жовтня 2022 22:52
Єрмак провів розмову з новопризначеним міністром підприємств та виробництва Італії Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з новопризначеним міністром підприємств та виробництва Італійської Республіки Адольфо Урсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Сторони обговорили широке коло питань українсько-італійської співпраці. Особливу увагу було приділено практичним аспектам підтримки України з боку нового уряду Італії, а також подальшим контактам між лідерами двох держав.

Було також відзначено, що якомога швидше встановлення контактів по лінії міністрів закордонних справ та оборони двох держав є важливим для координації зусиль і зміцнення співпраці між Україною та Італією.

Співрозмовники окремо обговорили питання оборонної допомоги нашій країні з боку Італійської Республіки. Було домовлено про посилення українсько-італійської економічної взаємодії, що стало б потужним сигналом світовій спільноті про важливість розвитку співпраці з Україною навіть в умовах російської агресії, що триває.

Андрій Єрмак і Адольфо Урсо також погодилися з важливістю спільного просування української продукції на європейських і світових ринках.

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Андрій Єрмак Італія
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