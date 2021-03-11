Ермак: против Украины применяются батальоны интернет-троллей

В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.
Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.
Он также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.
Напомним, сегодня на форуме представят Центр противодействия дезинформации в Украине.
Как рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, этот центр будет противодействовать международной дезинформации, оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Ожидается, что это будет крупный международный центр, который может заработать уже на следующей неделе.