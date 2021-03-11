RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єрмак: проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів

Автор: РБК-Україна

В інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.

Нагадаємо, сьогодні на форумі представлять Центр протидії дезінформації в Україні.

Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, цей центр буде протидіяти міжнародній дезінформації, оцінювати медійні загрози і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі. Очікується, що це буде великий міжнародний центр, який має запрацювати вже наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України войнаинформацияАндрій Єрмак
Читайте також
Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі
Прогноз погоди