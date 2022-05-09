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Ермак призвал США помочь спасти защитников Мариуполя

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Понедельник 09 мая 2022 12:31
Ермак призвал США помочь спасти защитников Мариуполя Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если Мариуполь падет и Украина проиграет, это будет потеря не только для украинцев. Все демократии мира проиграют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака для National Review.

"Украинским солдатам в Мариуполе, как и техасцам в Аламо (во время битвы Войны за независимость Техаса, 1836 г., - ред.), не хватало численности и, главное, оружия. Техасцы выдержали осаду лучше оснащенных сил, в десять раз превышающих их собственные. Украинские силы в течение двух месяцев держались против превосходящего российского оружия и большого количества людей, несмотря на убеждение, что город падет через неделю", - написал Ермак.

Он также поблагодарил всем, кто осознал важность этой битвы и снабдил украинских солдат военно-технической помощью, которая позволяет им противостоять российским оккупационным силам.

"Но без дополнительного тяжелого вооружения они не продержатся. Защитники свободы в Мариуполе расплачиваются кровью. Украина и ее союзники все еще могут спасти тех из них, кто остался в живых, действуя вместе посредством более единой дипломатии, укрепляя обороноспособность Украины и ужесточая режим санкций против России", - добавил он.

Стоит отметить, что оборона Аламо - одно из ключевых событий Техасской революции, следствием которой стало провозглашение независимости Техаса и дальнейшее его вступление в США. Это один из самых узнаваемых сюжетов американской истории и массовой культуры. В течение многих десятилетий он использовался в патриотическом воспитании американцев.

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Андрей Ермак Соединенные Штаты Америки Мариуполь
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