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Єрмак закликав США допомогти врятувати захисників Маріуполя

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Понеділок 09 травня 2022 12:31
Єрмак закликав США допомогти врятувати захисників Маріуполя Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо Маріуполь впаде й Україна програє, це буде втрата не тільки для українців. Все демократії світу програють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку глави Офісу президента Андрія Єрмака для National Review.

"Українським солдатам в Маріуполі, як і техасцям в Аламо (під час битви війни за незалежність Техасу, 1836 р., - ред.), не вистачало чисельності й, головне, зброї. Техасці витримали облогу краще оснащених сил, в десять разів перевищують їх власні. Українські сили протягом двох місяців трималися проти переважаючої російської зброї і великої кількості людей, попри переконання, що місто впаде через тиждень", - написав Єрмак.

Він також подякував усім, хто усвідомив важливість цієї битви і забезпечив українських солдатів військово-технічною допомогою, яка дозволяє їм протистояти російським окупаційним силам.

"Але без додаткового важкого озброєння вони не протримаються. Захисники свободи в Маріуполі розплачуються кров'ю. Україна і її союзники все ще можуть врятувати тих з них, хто залишився в живих, діючи разом за допомогою більш єдиної дипломатії, зміцнюючи обороноздатність України і посилюючи режим санкцій проти Росії", - додав він.

Варто відзначити, що оборона Аламо - одна з ключових подій Техаської революції, наслідком якої стало проголошення незалежності Техасу і подальший його вступ до США. Це один з найбільш впізнаваних сюжетів Американської історії та масової культури. Протягом багатьох десятиліть він використовувався в патріотичному вихованні американців.

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Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки Маріуполь
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