ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень

Новость на русском →
Київ, Субота 23 квітня 2022 21:57
Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ надати реальні гарантії безпеки України після серії воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чиновника.

Єрмак закликав іноземні країни припинити запевняти без реальних дій. Він також відкинув ідею нового меморандуму після воєнних злочинів РФ у Бучі, Одесі, Маріуполі та інших населених пунктах.

"Україні потрібне реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця", – написав керівник Офісу президента.

До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Андрій Єрмак Офіс президента Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає