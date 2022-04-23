Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ надати реальні гарантії безпеки України після серії воєнних злочинів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чиновника.
Єрмак закликав іноземні країни припинити запевняти без реальних дій. Він також відкинув ідею нового меморандуму після воєнних злочинів РФ у Бучі, Одесі, Маріуполі та інших населених пунктах.
"Україні потрібне реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця", – написав керівник Офісу президента.
Годі «assurances». Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця. Чи просто підтримує ці злочини.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 23, 2022
До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.
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