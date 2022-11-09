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Єрмак: правозахисні організації мають отримувати оперативну інформацію про порушення прав людини з боку РФ

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Примусове утримання Росією в нелюдських умовах українських військовополонених і цивільних осіб є найгострішим правозахисним питанням у Європі з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час зустрічі з представниками українських і міжнародних правозахисних організацій.

За його словами, міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування та вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських бранців.

За пропозицією Єрмака учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії.

Він також закликав українські й міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу.

"Ми маємо тиснути на Російську Федерацію з усіх боків, тримати це питання у фокусі на всіх міжнародних майданчиках і робити все, що від нас залежить, аби отримувати інформацію та працювати над тим, щоб з’явилася міжнародна місія", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП також запропонував створити інтерактивну виставку, присвячену проблематиці українських полонених, яких утримує Росія. За словами Андрія Єрмака, у роботі виставки зможуть брати участь українці, звільнені з полону, та родичі бранців.

Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.

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