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Ермак: правозащитные организации должны получать оперативную информацию о нарушениях прав человека со стороны РФ

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Принудительное содержание Россией в бесчеловечных условиях украинских военнопленных и гражданских лиц является наиболее острым правозащитным вопросом в Европе со Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время встречи с представителями украинских и международных правозащитных организаций.

По его словам, международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от России предоставления доступа к местам содержания украинских пленников.

По предложению Ермака участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который будет на регулярной основе обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии.

Он также призвал украинские и международные правозащитные организации присоединяться к работе штаба.

"Мы должны давить на Российскую Федерацию со всех сторон, держать этот вопрос в фокусе на всех международных площадках и делать все от нас зависящее, чтобы получать информацию и работать над тем, чтобы появилась международная миссия", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП также предложил создать интерактивную выставку, посвященную проблематике удерживаемых Россией украинских пленных. По словам Андрея Ермака, в работе выставки смогут участвовать украинцы, освобожденные из плена, и родственники пленников.

Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину