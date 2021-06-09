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Ермак: позиция США по Украине принципиальна и непоколебима

Автор: РБК-Украина

На встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным американская сторона будет придерживаться принципиальной позиции по Украине. В частности, что касается поддержки суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает сайт президента.

По его словам, встреча Байдена и Путина 16 июня очень важна, и во время телефонного разговора президент США обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским все вопросы перед саммитом.

"Ведь Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, который всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой", - отметил Ермак.

Он добавил, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, которые касаются ее, нелогично и это не соответствует национальным интересам.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным.

РБК-Украина писало, что украинский вопрос станет одной из тем переговоров на российско-американском саммите в Женеве.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденАндрей Ермак