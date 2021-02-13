Ермак: на повестке нет вопроса отставки правительства в Украине
Вопрос отставки Кабинета министров Украины не рассматривается и не обсуждается. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Глава Офиса президента дал интервью телеканалу "Украина".
В то же время он подчеркнул, что в правительстве "внимательно следят за мнением людей".
"Мы это не обсуждаем. Пока во всяком случае", - заявил Ермак отвечая на вопрос ведущего о планировании обновления кадров в Кабинете министров, "учитывая запрос общества".
Он также заявил, что в Кабинете министров Украины считают Юрия Витренко лучшим кандидатом на пост министра энергетики и надеются на успех в отношении третьей попытки голосования за него.
По словам Ермака, "сейчас в энергетической отрасли много проблем, и она нуждается в сильном министре со своей позицией, который не будет зависим, что важно, ни от каких финансовых групп".
РБК-Украины писало, что в "Слуге народа" не прочь провести больше кадровых ротаций в правительстве. Но главная помеха заключается в том, что не во всех случаях есть подходящий кандидат, способный собрать за свое назначение необходимое количество голосов в зале.
Напомним, 3 февраля первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде, скорее всего, состоится третье голосование за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
Корниенко подчеркивал, что назначить Витренко силами только их фракции не удастся, нужно искать голоса в других партиях.
Ранее Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом СН дала всего 177 голосов.