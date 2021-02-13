Ермак: на повестке нет вопроса отставки правительства в Украине

Вопрос отставки Кабинета министров Украины не рассматривается и не обсуждается. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время он подчеркнул, что в правительстве "внимательно следят за мнением людей".

"Мы это не обсуждаем. Пока во всяком случае", - заявил Ермак отвечая на вопрос ведущего о планировании обновления кадров в Кабинете министров, "учитывая запрос общества".

Он также заявил, что в Кабинете министров Украины считают Юрия Витренко лучшим кандидатом на пост министра энергетики и надеются на успех в отношении третьей попытки голосования за него.

По словам Ермака, "сейчас в энергетической отрасли много проблем, и она нуждается в сильном министре со своей позицией, который не будет зависим, что важно, ни от каких финансовых групп".