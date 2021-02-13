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Єрмак: на порядку денному немає питання відставки уряду в Україні

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 01:16
Єрмак: на порядку денному немає питання відставки уряду в Україні Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Питання відставки Кабінету міністрів України не розглядається і не обговорюється. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Голова Офісу президента дав інтерв'ю телеканалу "Україна".

У той же час він підкреслив, що в уряді "уважно стежать за думкою людей".

"Ми це не обговорюємо. Поки у всякому разі", - заявив Єрмак відповідаючи на питання ведучого про планування оновлення кадрів в Кабінеті міністрів, "враховуючи запит суспільства".

РБК-України писало, що "Слуги народу" не проти провести більше кадрових ротацій в уряді. Але головна перешкода полягає в тому, що не у всіх випадках є відповідний кандидат, здатний зібрати за своє призначення необхідну кількість голосів в залі.

Нагадаємо, 3 лютого перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра і міністра енергетики.

Корнієнко підкреслював, що призначити Вітренка силами тільки їхньої фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.

Раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. При цьому СН дала всього 177 голосів.

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