ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак про підсумки візиту Байдена до України: у нас однакове розуміння перемоги

Новость на русском →
Україна, Середа 22 лютого 2023 19:42
Єрмак про підсумки візиту Байдена до України: у нас однакове розуміння перемоги Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

У Києва та Вашингтона однакове розуміння того, як має виглядати перемога України у війни з Росією.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Можу вам точно сказати: у нас (зі США, - ред.) однакове розуміння того, що таке перемога - це повне відновлення нашої територіальної цілісності", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки недавнього візиту Байдена.

За словами голови ОП, з Україною і так ніхто не веде розмови про можливість якихось територіальних компромісів, а підтримка американцями та іншими західними союзниками "формули миру" Зеленського унеможливлює такі компроміси в принципі.

Також Єрмак наголосив, що нещодавній візит до України Байдена прискорить постачання Україні необхідних озброєнь та боєприпасів.

"Ми ще раз почули: все, що потрібне вам для перемоги, ви отримаєте", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Андрій Єрмак
NEWS
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України