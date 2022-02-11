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Ермак: переговоры на уровне министров не обсуждаются, хотим встречи лидеров "Нормандии"

Автор: Артур Родивилов

Встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.

"О (встрече на уровне - ред.) министров мы даже не говорили. Происходит процесс. Все заинтересованы. Все говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Я не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся политсоветниками, я думаю очень скоро, мы еще не определились где, но мы будем говорить", - сказал Ермак.

Он отметил, что "есть разногласия, позиции, которые нужно согласовать, но есть воля продолжать и договариваться".

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

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Нормандский формат