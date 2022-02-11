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Єрмак: переговори на рівні міністрів не обговорюються, хочемо зустрічі лідерів "Нормандії"

Автор: Артур Родивилов

Зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Про (зустріч на рівні - ред.) міністрів ми навіть не говорили. Відбувається процес. Всі зацікавлені. Всі говорять про те, що дійсно потрібно підготувати і зробити можливою зустріч лідерів. Я не можу сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемося політрадниками, я думаю дуже скоро, ми ще не визначилися де, але ми будемо говорити", - сказав Єрмак.

Він зазначив , що "є розбіжності, позиції, які потрібно узгодити, але є воля продовжувати і домовлятися".

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

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