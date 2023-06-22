Єрмак передав раднику Байдена дані розвідки про плани росіян

За його словами, було обговорено актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

Окрім цього Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки щодо планів російських військових.

"Висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики. Також подякував Президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінно потужну підтримку нашої держави в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі", - написав Єрмак.

Наступ українських захисників

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

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