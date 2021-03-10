Ермак: мы ожидаем вакцину Pfizer в ближайшие недели

Поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза.
Об этом на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Киев рассчитывает на большую помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.
"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", - отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины, а поставка ожидается напрямую из США.
Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, не должно быть проблем с международным признанием вакцины Covishield, которая на сегодня используется в Украине. Кроме того, сообщалось, что Украина и Израиль уже обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации.