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Ермак: мы ожидаем вакцину Pfizer в ближайшие недели

Автор: РБК-Украина

Поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза.

Об этом на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Киев рассчитывает на большую помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.

"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", - отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины, а поставка ожидается напрямую из США.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, не должно быть проблем с международным признанием вакцины Covishield, которая на сегодня используется в Украине. Кроме того, сообщалось, что Украина и Израиль уже обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации.

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Новости Украины ВакцинаАндрей ЕрмакКоронавирус
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