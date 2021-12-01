Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам"

Он ответил, передавал ли команду уже бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе перенести эту операцию, как тот сам утверждает.

"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", - заявил Ермак.

По его словам, президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

"Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не получал. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.