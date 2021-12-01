Єрмак відповів, чи давав команду перенести операцію по "вагнерівцям"

Він відповів, чи передавав команду уже колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі перенести цю операцію, як той сам стверджує.

"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента", - заявив Єрмак.

За йог словами, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.

"Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", - зазначив голова ОП.