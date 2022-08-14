Ермак описал формулу победы над "русским миром" на многие годы

Одержать победу над "русским миром" можно на многие годы. Для этого необходимо предоставить Украине нужное оружие для борьбы с агрессором, ввести санкции против РФ и визовый бан для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на много лет. Именно этого боится РФ", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что все эти вещи должны быть общей целью Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить въезд для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это может помешать Российской Федерации "присоединить" украинские территории.

Также глава государства заявлял, для того, чтобы обеспечить россиянам проигрыш в войне необходимо изолировать РФ и предоставить Украине необходимое вооружение, чтобы преодолеть врага.

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