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Ермак объяснил, почему важно закончить войну с Россией до зимы

Фото: глава Офиса Президента Андрей Ермак (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Для Украины очень важно закончить войну до холодов и не входить с ней в зиму, так как российские войска будут иметь больше времени укрепить свои позиции.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Ранее Андрей Ермак заявил, что увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.

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