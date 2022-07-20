Ермак объяснил, почему важно закончить войну с Россией до зимы

Для Украины очень важно закончить войну до холодов и не входить с ней в зиму, так как российские войска будут иметь больше времени укрепить свои позиции.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.