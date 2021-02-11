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Ермак про обострение на Донбассе: переговоры дальше вести невозможно

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 23:06
Ермак про обострение на Донбассе: переговоры дальше вести невозможно Фото: Андрей Ермак (Офис президента)
Автор: Даша Харченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией".

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак.

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера - военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу относительно Донбасса "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Добавим, недавно Зеленский заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие на Донбассе. Он отметил, что боевики хотят сорвать режим прекращения огня.

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