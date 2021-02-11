Ермак про обострение на Донбассе: переговоры дальше вести невозможно
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией".
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.
Сегодня, 11 февраля, стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера - военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу относительно Донбасса "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Добавим, недавно Зеленский заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие на Донбассе. Он отметил, что боевики хотят сорвать режим прекращения огня.