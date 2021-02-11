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Єрмак про загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 23:06
Єрмак про загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо Фото: Андрій Єрмак (Офіс президента)
Автор: Даша Харченко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.

"Збереження режиму припинення вогню є найбільш важливим. Будь-які переговори далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не перебувають у постійної дислокації. Тобто це провокація, дуже добре організована. Це професійні вбивці, саме для цього сюди приїжджають", - заявив Єрмак.

Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що на Донбасі загинув український військовий від кулі ворожого снайпера - військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за долучення до переговорного процесу щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки". Він також вдячний тим партнерам, які вже допомагають з врегулюванням.

Додамо, нещодавно Зеленський заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я на Донбасі. Він зазначив, що бойовики хочуть зірвати режим припинення вогню.

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