Ермак об обороне Бахмута: планы РФ по оккупации города проваливаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди Украина", - написал он.

Как сообщалось, по данным на 18 марта российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными в боях за Бахмут 392 солдата. Враг продолжает попытки наступления.

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