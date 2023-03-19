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Ермак об обороне Бахмута: планы РФ по оккупации города проваливаются

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Донбасс, Воскресенье 19 марта 2023 09:57
Ермак об обороне Бахмута: планы РФ по оккупации города проваливаются Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают успешно держать оборону Бахмута Донецкой области. Планы российской армии захватить город проваливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди Украина", - написал он.

Как сообщалось, по данным на 18 марта российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными в боях за Бахмут 392 солдата. Враг продолжает попытки наступления.

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