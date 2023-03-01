UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак обговорив з Саліваном оборону Бахмута

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП.

Згідно з повідомленням, "було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України".

Також співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві.

Єрмак і Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу, зазначили в прес-службі.

Керівник ОП подякував американській стороні за підтримку на Генеральній асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", за яку проголосувала 141 країна.

"Єрмак висловив подяку всьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутОфіс президента