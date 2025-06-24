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Єрмак обговорив з Рубіо майбутню зустріч Зеленського з Трампом

Вівторок 24 червня 2025 13:38
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Єрмак обговорив з Рубіо майбутню зустріч Зеленського з Трампом Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Гааги провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили зокрема майбутню зустріч президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Єрмака.

"З Гааги провів змістовну розмову з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо. Подякував йому за продуктивну зустріч та розмову у Вашингтоні під час нашого з командою візиту та підтримку спільних ініціатив", - повідомив керівник ОП.

За його словами, сторони обговорили низку ключових тем, зокрема гуманітарні питання, питання безпеки, а також підготовку до майбутньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Єрмак подякував американській стороні за підтримку України, зокрема за продуктивну зустріч у Вашингтоні. Він запевнив, що Київ підтримує зусилля США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході, а також спільний підхід до миру - "мир через силу".

Окрему увагу приділили гуманітарному напрямку: обмінам полоненими, поверненню цивільних та викрадених Росією дітей. За словами Єрмака, прогресу у питанні повернення дітей поки що немає, і Україна очікує на додаткову допомогу від США.

Він також зазначив, що, попри часткові успіхи під час переговорів у Стамбулі, "Росія продовжує зривати мирний процес", а самі обміни полоненими не є достатнім кроком для досягнення миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News повідомив, що планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Як розповів глава держави, команди України та США проговорюють майбутній час та програму двосторонньої зустрічі.

Саміт НАТО у Гаазі

Сьогодні, 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочався щорічний 76-й саміт НАТО.

Головною темою засідання стане підвищення оборонних видатків з 2% до 5% від ВВП. Це умова американського лідера Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, яку він вже неодноразово висував країнам-членам Альянсу.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іспанії все ж вдалось вибити поступку в цьому питанні.

Докладніше про саміт НАТО у Гаазі - читайте у великому матеріалі РБК-Україна.

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НАТО Гаага Андрій Єрмак
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