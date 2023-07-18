Єрмак обговорив із радником Байдена ситуацію на фронті та укладення нових меморандумів

"Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та дії Сил оборони з метою деокупації українських територій", - йдеться у повідомленні.

Також сторони також підбили підсумки саміту НАТО, який відбувся минулого тижня у Вільнюсі.

Гарантії безпеки для України

Сторони обговорили погодження на полях саміту Спільної декларації про підтримку України, яка передбачає безпекові зобов'язання щодо нашої країни.

Документ підтримали держави "Великої сімки" та дев’ять інших країн.

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками про початок переговорів щодо укладення в межах цієї декларації двосторонніх меморандумів про взаєморозуміння стосовно зобов'язань щодо України", - повідомляє Офіс президента.

Зустріч у Данії

Також Єрмак поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до нової зустрічі, що має продовжити консультації, які відбулися в червні в Копенгагені, щодо ключових принципів миру.

Що відомо про зустріч у Данії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Копенгагені пройде зустріч представників понад десятка країн, яку організовує Україна.

Так, 25 червня Офіс президента повідомив, що у столиці Данії зустрілися радники лідерів з країн Європи, Азії, Африки та Близького Сходу. Вони обговорили українську формулу миру. Пізніше Андрій Єрмак розповів деталі зустрічі.