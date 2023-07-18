RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на фронте и заключение новых меморандумов

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 18 июля, провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и действиях Сил обороны с целью деоккупации украинских территорий", - говорится в сообщении.

Также стороны также подвели итоги саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе.

Гарантии безопасности для Украины

Стороны обсудили согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Украины, которая предусматривает обязательства по безопасности в отношении нашей страны.

Документ поддержали государства "Большой семерки" и девять других стран.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан обменялись мнениями о начале переговоров о заключении в рамках этой декларации двусторонних меморандумов о взаимопонимании относительно обязательств по Украине", - сообщает Офис президента.

Встреча в Дании

Также Ермак проинформировал собеседника о ходе подготовки к новой встрече, которая должна продолжить консультации, состоявшиеся в июне в Копенгагене, по ключевым принципам мира.

Что известно о встрече в Дании

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Копенгагене пройдет встреча представителей более десятка стран, организуемых Украиной.

Так, 25 июня Офис президента сообщил, что в столице Дании встретились советники лидеров из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Они обсудили украинскую формулу мира. Позже Андрей Ермак рассказал детали встречи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденG7Офис президентаВойна в Украине