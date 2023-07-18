Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на фронте и заключение новых меморандумов

"Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и действиях Сил обороны с целью деоккупации украинских территорий", - говорится в сообщении.

Также стороны также подвели итоги саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе.

Гарантии безопасности для Украины

Стороны обсудили согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Украины, которая предусматривает обязательства по безопасности в отношении нашей страны.

Документ поддержали государства "Большой семерки" и девять других стран.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан обменялись мнениями о начале переговоров о заключении в рамках этой декларации двусторонних меморандумов о взаимопонимании относительно обязательств по Украине", - сообщает Офис президента.

Встреча в Дании

Также Ермак проинформировал собеседника о ходе подготовки к новой встрече, которая должна продолжить консультации, состоявшиеся в июне в Копенгагене, по ключевым принципам мира.

Что известно о встрече в Дании

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Копенгагене пройдет встреча представителей более десятка стран, организуемых Украиной.

Так, 25 июня Офис президента сообщил, что в столице Дании встретились советники лидеров из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Они обсудили украинскую формулу мира. Позже Андрей Ермак рассказал детали встречи.