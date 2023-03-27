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Єрмак обговорим з Орландо Блумом депортацію українських дітей Росією

Фото: під час зустрічі Андрія Єрмака з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із британським актором театру й кіно, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом депортацію українських дітей у Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника з питань комунікацій керівника ОП Дарʼю Зарівну.

Під час зустрічі з президентом домовилися з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ працювати разом над важливими напрямками.

Це, зокрема, питання повернення українських дітей, депортованих до країни-агресора, створення бомбосховищ у закладах освіти, а також технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах, де неможливо навчатися офлайн через відповідні загрози.

"Під час зустрічі з керівником Офісу президента обговорили про сприяння в поверненні незаконно депортованих Росією дітей. Також проінформували про створення міжнародної робочої групи, яка сфокусується на цьому питанні", - повідомила Зарівна.

За її словами, Орландо Блум висловив готовність розповідати про те, що відбувається з українськими дітьми.

Своєю чергою, Андрій Єрмак подякував Блуму за постійну багаторічну підтримку України. Він зазначив, що нинішній візит актора - ще один сигнал світу про підтримку України, яка протистоїть повномасштабній російській агресії.

Єрмак також поінформував про створення під патронатом Офісу президента міжнародної робочої групи за участю членів уряду та представників міжнародних інституцій, яка на постійній основі працює над питанням повернення незаконно вивезених дітей.

Нагадаємо, що 22 березня до України вдалося повернути ще 17 депортованих дітей.

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