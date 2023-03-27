Ермак обсудим с Орландо Блумом депортацию украинских детей Россией

В ходе встречи с президентом договорились с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ работать вместе над важными направлениями.

Это, в частности, вопрос возвращения украинских детей, депортированных в страну-агрессор, создание бомбоубежищ в учебных заведениях, а также техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз.

"В ходе встречи с руководителем Офиса президента обсудили содействие в возвращении незаконно депортированных Россией детей. Также проинформировали о создании международной рабочей группы, которая сфокусируется на этом вопросе", - сообщила Заривна.

По ее словам, Орландо Блум выразил готовность рассказывать о происходящем с украинскими детьми.

В свою очередь Андрей Ермак поблагодарил Блума за постоянную многолетнюю поддержку Украины. Он отметил, что нынешний визит актера – еще один сигнал мира о поддержке Украины, противостоящей полномасштабной российской агрессии.

Ермак также проинформировал о создании под патронатом Офиса президента международной рабочей группы с участием членов правительства и представителей международных институций, которая на постоянной основе работает над вопросом возвращения незаконно вывезенных детей.